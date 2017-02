Hadewych als 'lelijk snoepje' naar Oscars

Volgens Hadewych is de jurk voorzien van 'een mooie kanten stof' waar bloemen in zitten en ook bloemen zijn opgeplakt. ,,Soms van plastic en soms met wat hout erop. Het is heel gaaf", aldus de actrice. ,,Edwin is gisteravond nog even langsgekomen om de laatste hand er aan te leggen. Het is allemaal 'hand made'. Ik heb hem hier in mijn handbagage."