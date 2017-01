'Halfnaakte' Mischa Barton was gedrogeerd met GHB

,,Op de avond van de 25e ging ik met een groep vrienden stappen om mijn verjaardag te vieren. Tijdens het drinken merkte ik dat er iets niet klopte. Ik werd steeds warriger en dat werd steeds erger", aldus Barton, die naar eigen zeggen vrijwillig naar het ziekenhuis ging. ,,De medische staf vertelde mij daar dat ik GHB in mijn lichaam had. Na een nachtje in het ziekenhuis ben ik weer thuis en gaat het weer goed met me."



Gisteren werd gemeld dat Barton, die eerder met psychische problemen kampte, 'half naakt' in haar achtertuin over het hek zou hebben gehangen. Ze zou hebben geroepen dat haar moeder een heks was en de wereld in elkaar stortte.



In haar verklaring bedankt Barton de medische staf uitvoerig en eindigt ze met een waarschuwing. ,,Laat dit een les zijn voor alle jonge vrouwen, wees alert op je omgeving."