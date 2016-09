Halle Berry krijgt standje na uitstellen van scheiding

Bruce Springsteen: Jarenlang verpletterd door depressie

14:03 Bruce Springsteen (66) onthult in zijn memoires hoe hij jarenlang tegen depressies vocht. Toen hij in het begin 60 was, werd hij erdoor 'verpletterd'. Zijn vader en andere familieleden kampten ook met pychische stoornissen, die echter onbehandeld bleven.