Handgeschreven brieven van prinses Diana blijken kapitaal waard

De waarde van deze brief uit 1984 was geschat op hooguit 700 euro. Op een later exemplaar over Harry die niet wilde deugen, werd ook grif geboden. ,,Op school zorgt hij voortdurend voor problemen'', vertrouwde Diana in 1993 aan het papier toe. Een liefhebber had 2800 euro over voor deze ontboezeming van de prinses, die in 1997 verongelukte.



De handgeschreven brieven waren gericht aan haar butler Cyril Dickman, die ruim vijftig jaar in dienst was van Buckingham Palace. Hij stierf, 85 jaar oud, in 2012. Zijn nabestaanden vonden de 'koninklijke schat' en besloten die te gelde te maken. Onder de hamer kwamen verder foto's, kerstkaarten en souvenirs van koninklijke huwelijken. Een stuk van de bruidstaart van Elizabeth II uit 1947 deed 650 euro.