Hannah Hoekstra in Montreal uitgeroepen tot beste actrice

Regisseur André van Duren nam de prijs voor beste actrice namens Hannah in ontvangst. Hannah was de enige Nederlandse winnaar. Wel viel de Vlaamse regisseur Nic Balthazar in de prijzen met de Belgisch-Nederlandse co-productie Everybody Happy. Nic werd verkozen tot beste regisseur.



Hannah is ook genomineerd voor een Gouden Kalf voor haar rol in De Helleveeg. De andere kanshebbers zijn Anniek Pheifer (De Grote Zwaen), Rifka Lodeizen (Publieke Werken), Thekla Reuten (Schone Handen) en Maartje Remmers (Stop Acting Now). In 2012 kreeg ze deze prestigieuze filmprijs al voor haar hoofdrol in Hemel.