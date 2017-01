Hans Breukhoven (70) overleden

Drie jaar geleden werd bij Hans de diagnose alvleesklierkanker gesteld.



De ondernemer tekende in die tijd tegen De Telegraaf op dat hij zich al een tijdje niet goed voelde. Tijdens een feest voor oud-medewerkers van de Free Record Shop kreeg hij van sommige gasten te horen dat hij er slecht uitzag. ,,Ik was inderdaad vermoeid de laatste tijd. Ik ging naar het ziekenhuis, en kreeg te horen dat er iets niet goed was. In Londen werd vervolgens de diagnose alvleesklierkanker gesteld.''



Hans woonde sinds een paar jaar in Engeland. Een bewuste keuze, zei hij eens. ,,Om eindelijk eens een leven in anonimiteit te kunnen hebben.''



Herstel

Breukhoven bleef positief en strijdlustig. Hij gokte op een volledig herstel. ,,Hij heeft hele goede artsen. Hij gaat vol goede moed de behandeling in. Zijn letterlijke woorden zijn: 'Ik ga winnen.' Daar is hij van overtuigd en ik ook'', aldus Da Silva na de diagnose.



Volgens Da Silva kreeg zijn voormalig zakenpartner veel steun van de mensen om hem heen, klonk het toen ter tijd. ,,Hij heeft een hele leuke vriendin, en die woont vlakbij hem in de buurt. Hij verveelt zich niet. Hij heeft een hoop vrienden in Londen. Zijn kinderen komen ook regelmatig over. En ik ga regelmatig naar hem toe."



Connie

Hans was van 1987 tot 2010 getrouwd met Connie Witteman, beter bekend als zangeres Vanessa. Met haar adopteerde hij drie kinderen. Ook had hij een zoon uit een eerdere verbintenis, terwijl zij al een geadopteerde dochter had.



In augustus 2009 kwam na 21 jaar een einde aan het glamourhuwelijk. Connie behield de achternaam Breukhoven tot aan de zomer van 2014.



In 2010 werden opnieuw de headlines gehaald toen bleek dat de oudste dochter, Constanza, had geholpen bij een diefstal uit de villa van haar vader. Ze zou haar vriend toegang tot het huis hebben verschaft, waarna een vermogen aan horloges, geld en aandelen verdween. Ze werd veroordeeld tot een celstraf.



Connie zou sinds de ziekte van haar ex-man nauwelijks contact hebben gehad. ,,Hij is een einzelgänger, dat was hij al en hij wil het toch op zijn manier verwerken. Daar heb ik gewoon respect voor'', stelde ze in maart vorig jaar.



Failliet

Fresh Entertainment Nederland BV, het moederbedrijf achter de winkelorganisatie van Free Record Shop in Nederland, werd in april 2014 failliet verklaard. De roemruchte platenwinkel van Hans Breukhoven was alom tegenwoordig in de jaren '80, maar overleefde het instorten van het cd-tijdperk niet.



Bij het eerste faillissement in 2013 raakten ruim 750 mensen hun baan kwijt, maar volgt toch nog een doorstart met 36 van de 141 filialen. In april 2014 ging het weer mis en gingen ook de resterende Free Record Shop-filialen dicht.