Hans Klok verdwijnt uit It Takes 2

Montenegro wint prijs voor lelijkste Song­fes­ti­va­l­out­fit

20:11 Montenegro heeft de Barbara Dex Award, de prijs voor de slechtst geklede deelnemer aan het Eurovisiesongfestival, in de wacht gesleept. Via een verkiezing op internet sleepte de zanger Slavko Kalezić de meeste stemmen in de wacht, maakt organisator Songfestival.be bekend.