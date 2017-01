Hans Teeuwen nu ook op hoofdpodium Paaspop

Politie tegen pastoor: aangifte 'kerkporno' weinig kansrijk

9:56 Het bestuur van de Sint Jozefkerk in Tilburg is gisteren vergeefs bij de politie geweest om aangifte te doen omdat in de kerk stiekem een pornofilmpje was opgenomen. De officier van justitie heeft weinig vertrouwen in de kansen van een aangifte.