Hans Teeuwen wil Britten niet langer pleasen

Lady Gaga lopen niet warm voor nieuwe clip

10:22 Lady Gaga is terug, maar niet met de wereldsterrenstatus die ze drie jaar geleden had. Een dag na de release van haar nieuwe clip bij het nummer Perfect Ilussion is de video op YouTube amper een half miljoen keer bekeken. Magere cijfers in vergelijking met eerdere nummers van de popdiva die over de honderden miljoenen keren zijn afgespeeld. Én de fans, die zijn ook niet allemaal positief.