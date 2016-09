Harry Potter-halfreus Hagrid moet zeker 45 kilo afvallen

Coltrane is inmiddels zo'n 38 kilo kwijt, laat hij weten aan de Daily Mail. De acteur moet wel, want zonder de knie-operatie zal hij waarschijnlijk nooit meer normaal kunnen lopen. Nu maakt hij al noodgedwongen gebruik van een wandelstok. ,,Ik heb elke dag constant pijn", aldus Coltrane. ,,Mensen zullen zich wel afgevraagd hebben waarom ik zo voortstrompel maar dit is dus de reden."



Bij een kijkoperatie kwam Coltranes kwaal aan het licht. ,,Ze ontdekten dat ik geen kraakbeen meer had in een van mijn knieën. Het is volledig uiteengevallen", aldus de Brit.



Tijdens het filmen van zijn laatste klus, de nieuwe Channel 4-dramaserie National Treasure, verloor Coltrane ruim twaalf kilo. ,,Dat is wel grappig omdat er soms een maand tussen bepaalde scènes zat. Je ziet echt mijn gezicht veranderen. De mensen van de make-up merkten het ook op."