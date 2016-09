Hartstocht achter de schermen

Zij die aan zijn overhemd peutert. Zijn kraag rechtzet. Aan zijn broeken frunnikt. Hem een kek jasje aanbiedt. Of een fancy stropdas geeft. En altijd dat luisterende oor voor al zijn stemmingen, situaties en sores. ,,Artiesten en stylistes hebben vaak een intense vertrouwensband. Ze kennen elkaar al jaren'', zegt Fred van Leer, een van Nederlands meest bekende stylisten. ,,Ze weten alles van elkaar. Hij staat bijna letterlijk in zijn hemd voor haar.''



Zanger Guus Meeuwis werd verliefd op zijn styliste Manon Meijers: in showbizzland sta je daar niet gek van te kijken. Bij Noortje Herlaar en Barry Atsma sloeg de vonk over na de opnamen van de film Knielen op een bed violen, Ilse de Lange kreeg vlinders in haar buik van haar drummer, de gespeelde liefde tussen acteurs Erik de Vogel en Caroline de Bruijn in Goede Tijden Slechte Tijden werd echt, en hoe klassiek: Wendy van Dijk viel voor haar baas, Erland Galjaard.



,,Liefde kan in een split second ontstaan. Die komt uit alle hoeken en gaten. Liefde ontstaat op Schiphol, maar ook op kantoor aan het koffieapparaat. Of als iemand een tomaat uit zijn mandje laat vallen in de Albert Heijn. Er is geen handleiding voor'', stelt Danie Bles, styliste van onder anderen Sylvie Meis.