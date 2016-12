Hartverscheurende tweets van hondje overleden actrice

Fisher kreeg afgelopen vrijdag een hartaanval aan boord van een vliegtuig. Een arts die aan boord was verleende eerste hulp. Ze belandde op de intensive care in een ziekenhuis in Los Angeles, waar haar toestand aanvankelijk stabiel leek. Uiteindelijk is ze toch overleden aan de gevolgen.



Tijdens haar dagen in het ziekenhuis werd uit naam van bulldog Gary ook al een hartverscheurende tweet verstuurd. Bij een foto van het treurende hondje, dat door een raam naar buiten kijkt, stond geschreven: ,,I'll be waiting right here mommy (mama, ik wacht op je).'' Ook toen hielden de fans van Carrie het niet droog.



Carrie Fisher en haar hondje waren al jaren onafscheidelijk. De actrice nam Gary regelmatig mee naar rode lopers van filmpremières. Of het Twitter-account van het huisdier wordt gerund door familie van de actrice is niet bekend. Volgens Amerikaanse media zou het ook om een fan van Fisher kunnen gaan.



Debbie Reynolds heeft op Facebook gereageerd op de dood van haar dochter Carrie Fisher. In een korte verklaring schrijft de 84-jarige actrice dat ze iedereen dankbaar is voor de steun die Carrie heeft ontvangen. ,,Ik wil iedereen bedanken die de gaven en talenten van mijn geliefde en fantastische dochter hebben omarmd. Ik ben ook dankbaar voor alle lieve berichten en gebeden die haar nu op weg helpen naar haar volgende eindbestemming. Liefs, Carries moeder", aldus Reynolds op het sociale netwerk.