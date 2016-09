Heeft Kim Kardashian het ondergoed afgezworen?

Voor deze maand trok La Kardashian slechts haar kleren uit voor spannende fotoshoots of in een pikante uitgelekte video. De laatste tijd is ze echter in het dagelijks leven en op de rode loper steeds vaker te zien zonder borstondersteuning.



Statement

Op de foto's laat ze weinig tot de verbeelding over. Naast dat ze bh-loos de straat op gaat, doet ze er weinig aan dit te verhullen. De doorzichtige topjes die ze draagt, geven de paparazzi een goed beeld op haar boezem. Of de Keeping Up with the Kardashians-ster een statement met haar lichtexhibitionistische uitspattingen wil maken, is voorlopig nog onduidelijk.



Mogelijk heeft de socialite zich aangesloten bij de campagne 'free the nipple'. Een aantal sterren zoals Miley Cyrus en Rihanna zette zich ook hiervoor in. Zij waren het ermee oneens dat Instagram foto's verwijderde waar een tepel op te zien was. De beweging startte bij filmmaker Lina Esco om de maatschappij de neigingen naar seksualisering van het vrouwelijk bovenlichaam af te leren.



Alicia Keys

Alicia Keys baarde eerder dit jaar opzien met een andere trend onder Hollywood-sterren. De zangeres laat de mascara en lippenstift voortaan liggen. Ze wil haar ware, naakte gezicht laten zien, en moedigt anderen aan haar voorbeeld te volgen. Onder meer Mila Kunis, Adele en Jennifer Lopez lieten zich daarop make-uploos fotograferen.