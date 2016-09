Heel Holland kijkt naar bakkers van Omroep Max

Martine Bijl

Waar de eigenaar van de uitzendrechten, BBC World Wide, als een moederkloek over het format waakt, daar heeft ook Slagter een duidelijk idee over waar de grens ligt. ,,Dit programma gaan we nooit met BN'ers maken. We gaan niet bakken met Paul de Leeuw en andere bekenden. De kracht van dit programma is dat het van en voor het publiek is. Dat moeten we zo houden.''



Het goede nieuws voor Slagter is dat hij na dit seizoen nog drie jaar verzekerd is van Heel Holland Bakt, voordat er weer onderhandeld moet worden. Slagter kaapte het programma weg voor de neus van RTL 4, dat het niet aandurfde om zich langer dan een jaar aan het programma te verbinden. ,,Dat heeft zenderbaas Erland Galjaard later ook toegegeven, dat wij dat goed hadden gezien.''



Er lijkt voor Slagter voorlopig maar één probleem op te doemen: wat te doen met de succesvolle André van Duin, als Martine Bijl terugkeert? ,,Het is een feest om met André te werken, ik ben zo ontzettend blij met die man! Maar hij en Martine weten dat het om een tijdelijke vervanging gaat. Of we ze als duo moeten gaan gebruiken? Daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar bedankt voor de tip.''