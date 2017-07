Heleen showt bikini en Leontine krijgt geen genoeg van Jada

Echte dokter Deen vlucht in zomer van Vlieland door horden fans

John Deen, de Vlielandse arts die model staat voor de tv-serie Dokter Deen, is blij dat de serie bijna afgelopen is. In de zomer moet de gepensioneerde huisarts het eiland ontvluchten vanwege de vele fans die voor zijn huis gaan staan.