Helemaal Het Einde is knotsgek

Ik móet het vandaag nog een keer over Helemaal Het Einde op RTL 4 hebben. Want hoewel de serie al drie maanden loopt, zit ik nog steeds elke week mijn ogen uit te kijken naar die drie Hollandse gezinnen die naar Chili zijn geëmigreerd. Dit programma is beter dan Big Brother, Help Mijn Man Is Klusser, De Rijdende Rechter en Ik Vertrek bij elkaar.



Komt door de casting van de gezinnen. Dacht ik eerst nog dat de Gooise snoevers Ilona en Stephan Pos de ergste buren waren die je kon tegenkomen op een verlaten stuk grond aan de Chileense kust, inmiddels weet ik beter. Nooit gedacht dat ik dit nog eens zou schrijven, maar: de Posjes blijken verreweg de normaalsten van de drie.Ja, ze voelen zich al snel verheven boven een ander. Ook lacht zij net iets te hysterisch om de flauwe grapjes van haar man, maar ergens pleit dat ook wel weer voor haar. En wat me helemaal voor haar innam: ze was een paar weken terug oprecht kwaad dat een ander stel - de zweverige Linda en Jeroen, door Stephan achter zijn rug Yogi Yogi gedoopt - de kinderen 's avonds alleen liet om 20 kilometer verderop samen uit eten te gaan, terwijl er gevaar dreigde van bosbranden. Sindsdien praten Iloon en Steef niet meer met de rest, wat het aantal snerende opmerkingen over de buren, en daarmee mijn kijkplezier, alleen maar verhoogt.



Maar de meest knotsgekke bewoners zijn toch wel sportinstructeur Addy, zijn vrouw Astrid en hun vier kinderen. En dan vooral Addy. Hij is een extreme dromer die zich als een kip zonder kop van het ene in het andere project stort. Dan timmert hij verwoed aan een camping, dan droomt hij van een florerende handel in stroopwafels, huurt een wafelapparaat en laat logo's ontwerpen en om vervolgens toch weer alles op de camping te gooien. Maar in plaats van dat hij het sanitair eens afmaakt, gaat alle aandacht naar een detail als een welkomstbord. De vergunningen was hij ook vergeten, waardoor ze nog geen steek verder zijn dan drie maanden terug. En Astrid blijft hem desondanks aankijken alsof hij het grootste genie op aarde is.



Helemaal Het Einde, nog nooit was een programmatitel zó goed gekozen.



Reageren? angela@ad.nl