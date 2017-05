Helga van Leur over afscheid: Ik wil níet janken!

Volgens de officiële lezing vertrek je om meer te kunnen doen met ‘communicatie over klimaat, duurzaamheid en gedrag’. Was je het na twintig jaar ook niet gewoon een beetje beu?

,,Nee natuurlijk niet! Dit is een hartstikke leuk vak. Het is elke dag weer een uitdagende puzzel die je moet oplossen: hoe ga ik het brengen? En het presenteren is altijd aan het eind van een hele dag werken, op een moment dat je best al moe bent. Ik kijk vaak de uitzending terug om te zien hoe ik overkom. Hoe is de intonatie, ben ik niets vergeten, maak ik wel echt contact met de kijker? Ja, ik ben altijd heel kritisch op mezelf. Al kom ik meestal toch uit op minstens een zeven hoor.’’



Je wekte recent bij RTL Late Night de indruk dat je werkgever je 20-jarig jubileum was vergeten. Speelde dat nog een rol bij de beslissing?

,,Nee joh, dat was een misverstand. Ik ben niet in vaste dienst bij RTL dus ik sta niet geregistreerd in de systemen die aangeven hoe lang je er werkt. Ik dacht gewoon leuk mijn collega’s te trakteren en besloot in een gekke bui mijn eigen hoofd op wat bonbons te zetten. RTL gaf me een enorme bos bloemen, het was heel lief allemaal.’’



Waarom stop je dan?

,,Ik kwam in tijdnood. En ik kom altijd zo blij van een lezing terug! Die ben ik meer en meer gaan geven de laatste tijd. Het is fantastisch als mensen zo geboeid naar je luisteren. Ik wil me nog meer in de psychologie van klimaat en duurzaamheid verdiepen. Misschien maak ik nog eens een populair wetenschappelijk tv-programma. Daar hoop ik wel op. Eerst moet ik dit emotionele afscheid een plekje geven. Sommige collega’s waren bijna in tranen toen ze het nieuws hoorden. Maar misschien is het nu wel tijd om voor meer vrijheid een sprong in het diepe te wagen. Al vind ik het doodeng. Ik heb straks geen garanties meer.’’



Hoe lang liep je rond met het idee om te stoppen?

,,Ik heb er héél lang over nagedacht. Weet je hoe gaaf het is om elke avond een miljoen mensen iets te leren?! John Bernard (oud-weerman bij RTL, red.) zei ooit: je wordt onderdeel van het meubilair. Maar ik zie het ook andersom. Alle collega’s en het publiek werden voor mij ook onderdeel van het dagelijks leven. Daarnaast ben je als bekend persoon ook een beetje publiek bezit.’’



Erwin Kroll biechtte bij zijn vertrek bij de NOS op dat het ‘publiek bezit zijn’ hem steeds meer ging tegenstaan. Hoe ervaar jij dit?

,,In 99,9 procent van de gevallen heb ik leuke, spontane gesprekken met mensen die ook accepteren dat ik mijn privéleven erbuiten laat. Ik vind het weleens moeilijk dat mensen zo vertrouwd met je zijn dat ze soms vergeten dat je niet altijd in functie bent. En dus wel eens zonder make-up je kinderen van school haalt. Het is ook fijn als ze je even niet kennen.’’



Gaan we tranen zien tijdens je laatste weerbericht op 30 juni?

Na een korte stilte: ,,Ik wil hier helemaal niet over nadenken. Ik zie er als een berg tegenop. Het liefst sluit ik me ergens op of kom ik gewoon stiekem niet opdraven om met stille trom te vertrekken. Ja, ik word er nu al emotioneel van. En nee, ik wil níet janken!’’