Helmut Lotti en vrouw gaan scheiden

De 47-jarige Lotti verhuist naar Duitsland, vanwege het succes van zijn comeback album. Die verhuizing is deels reden voor de breuk. ,,Mijn keuze gaat vergezeld door spijt", schrijft hij. ,,Een moeilijke beslissing die ons diepbedroefd achterlaat. Daarom vraag ik ook om onze privacy te respecteren. Ik zal hier stil over blijven, maar wil graag melden dat ik terugkijk op bijna tien jaar samen, die voor het grootste deel prachtig, fascinerend en intens waren. Ik zal ze voor altijd koesteren."



Lotti trouwde in 2009 met Van Riet. Het is het derde huwelijk dat de Belg ziet stranden. In 1990 trouwde hij met Kimberly Grosemans, een huwelijk dat zeven jaar duurde. Met Grosemans heeft hij een dochter. Daarna dacht het liefdesgeluk hervonden te hebben met Carol Jane Poe, maar in 2005 gingen ook zij uit elkaar.