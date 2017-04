Henk Schiffmacher en Astrid Joosten krijgen een lintje

Jaap Drupsteen

Grafisch ontwerper Jaap Drupsteen is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontwierp onder meer de guldenbankbiljetten, een paspoort en boekenbonnen. Daarnaast maakte hij bijzondere beeld- gen geluidproducties.

Lucie Gimbrère

Dezelfde onderscheiding in deze orde is voor zuster Lucie Gimbrère van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Zij is sinds 1960 restaurateur en boekbinder van eeuwenoude handschriften en middeleeuwse boeken en een internationaal vermaarde autoriteit in haar vakgebied.

Henk Schiffmacher

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is tatoeëerder Henk Schiffmacher benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn veertigjarige loopbaan werd hij tot ver over de grenzen bekend om zijn kunstwerkjes van inkt. Bovendien is hij schrijver en kunstschilder en zet hij zich in voor organisaties die opkomen voor zwangere vrouwen met hiv en kinderen in ontwikkelingslanden.

Astrid Joosten

Tv-presentatrice Astrid Joosten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast haar televisiewerk is ze ook actief voor organisaties als Oxfam Novib en het Epilepsiefonds. Het lintje werd, net als bij Henk Schiffmacher, uitgereikt door burgemeester Eberhard van der Laan.

Ilco van der Linde

Organisator Ilco van der Linde uit Amsterdam mag zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Als tiener begon hij in 1980 met Bevrijdingspop in Haarlem, waarna hij betrokken was bij de landelijke Bevrijdingsfestivals en -concerten en maatschappelijke evenementen als Dance4Life en de vredesbeweging Masterpeace.

Henny Visser

Opmerkelijk is verder de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor wijkagent Henny Visser in de Haagse Schilderswijk. Hij heeft vertrouwen en respect weten te winnen van vele inwoners, zoals jongeren die dreigen te radicaliseren.

Jansen-ter Heege

De echtelieden Jansen-ter Heege uit Hollandsche Rading zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het stel maakt al tientallen jaren theater over maatschappelijke thema's.

