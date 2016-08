Henk Wijngaard wil zijn nichtje Shania Twain graag zien

Wijngaards vader was de opa van Shania Twain, bekend van onder meer You're still the one en Man! I feel like a woman. ,,Mijn Canadese vader scheidde van mijn moeder, begon aan een nieuwe relatie, maar had ook nog een buitenechtelijk avontuurtje. Daar kwam de vader van Shania uit voort. Ik heb dat tien jaar geleden pas vernomen. Het grappige: toen ik een paar jaar daarvoor in Canada was, kocht ik een cd van haar. Toen wist ik nog van niets.''



De Canadese zangeres heeft haar vader, Clarence Edwards, amper gekend. ,,Die ging een pakje sigaretten halen toen zij 1,5 was en kwam nooit meer terug. Dat heeft ze hem altijd kwalijk genomen, maar ik begreep dat ze nu op zoek is naar hem. Nee, ik denk niet dat ze weet dat ze ook nog een oom in Nederland heeft."



Mogen oom Henk en nichtje Shania mijlenver van elkaar zijn, één overeenkomst blijft: de muziek. ,,Country zit in onze genen. Mijn kleindochter Lotte van 15 is ook muzikaal. Speelt piano. Als je haar ziet: ze lijkt sprekend op Shania."