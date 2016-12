Henny Huisman: Diep gekwetst na scheldpartij 9-jarig kind

Henny Huisman kan er nog steeds niet over uit. Hij liep gisteren door zijn woonplaats Castricum in Noord-Holland langs een vuurwerkwinkel waar wat jongens met tassen vol pijlen voor de deur stonden. ,,Ik hoorde een jongetje zeggen 'binnen dachten ze dat ik 14 jaar was, maar ik ben toch echt 5 jaar jonger'. Natuurlijk zal hij het vuurwerk niet zelf hebben kunnen kopen, maar laten aanschaffen door een ouder vriendje. Maar goed: hij stond daar fijntjes op te scheppen met zijn buit. Toen ik zei 'pas maar op met die pijlen', kreeg ik gelijk een reactie terug: 'bemoei je er niet mee ouwe kankerlul.' Ik wist echt niet wat ik hoorde.''



De presentator heeft niets teruggezegd. ,,Ik was volkomen uit balans na die opmerking en ben, bijna uit mijn vel springend van de gemengde gevoelens, doorgelopen. Weer thuis heb ik het voorval als signaal op Twitter gezet. Met als aanvulling de tekst: 'nog een heel gelukkig 2017'. En dat kwam keihard aan bij mijn volgers. Ik ben uit heel het land overstelpt met reacties. Om precies te zijn ruim 150.000 stuks.''



Bezorgdheid

Huisman vindt dat wat hij tegen het jongetje zei 'honderd procent normaal' is. ,,Ik handelde, net al vele anderen van mijn generatie, uit pure bezorgdheid. Er was niks bemoeizuchtigs aan. Ik liet gewoon mijn gevoelens als volwassende en vader spreken. That's all. En dan krijg je, met al je goede bedoelingen, zo'n op niets gebaseerde rotreactie voor je kiezen.''



Henny is er nog verdrietig van, maar voelt zich gesterkt door iedereen die hem steunt. ,,Het woord 'kankerlul' is juist voor mij zeer kwetsend, omdat ik nog steeds elk half jaar wordt gecontroleerd nadat in het verleden nierkanker bij me werd geconstateerd. Daar ben ik aan geopereerd en het gaat goed, maar die rotziekte zit nog wel tussen mijn oren. Verder is het roepen van zo'n woord fout. De jongen had meer respect naar mij als oudere moeten tonen en gewoon zijn mond dicht moeten houden. Maar nee, dat deed hij niet. En vervolgens sneed hij met zijn stem dwars door mijn ziel.''



Respect

De Castricummer is niet verbaasd dat hij een tsunami steunbetuigingen kreeg. ,,De rode draad van alle reacties is dat iedereen zich veel zorgen maakt over waar het naartoe gaat met onze maatschappij. Normen en waarden zijn soms ver te zoeken en er is een chronische en groeiend gebrek aan respect'', aldus Henny die absoluut niet wil zeggen of het om een allochtoon of autochtoon jongetje ging. ,,Als ik dat vertel, krijg ik weer een wagonlading reacties over me heen. Hoe dan ook ging het om een minderjarig kind dat, mogelijk door een gebrek aan opvoeding of andere factoren, niet weet wat mag en niet mag.''



Henny Huisman, die geen aangifte deed van de belediging, is niet van plan zijn gedrag te veranderen. ,,Ik blijf, als lieve man met zijn hart op de goede plaats, jongeren en mensen gewoon aanspreken als dat moet. Dat zouden anderen ook moeten doen. Niks zeggen bij misstanden is de makkelijkste weg, omdat je geen enkel risico loopt. Maar met zwijgen verandert de samenleving nooit.'' Hij koestert de stille hoop dat het normen en waardenbesef in Nederland ooit in positieve zin zal veranderen. Cynisch: ,,Daarom voor iedereen alvast een mooi 2017.''