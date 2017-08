Herman Koch: Ik ken mijn eigen maskerade niet

U was altijd zo terughoudend wanneer het privézaken betreft. Vanwaar deze docu?

Herman Koch: ,,Zelf zou ik dit niet snel initiëren. Het was een idee van Pieter Verhoeff, die ik al jaren ken. Een goeie filmer en documentairemaker. Ik heb er wel vertrouwen in dat hij er iets moois van maakt. En ik dacht: ach, waarom ook niet. Dan hoeft dat pas over tien jaar weer. Of misschien wel nooit meer.”

Voor het eerst komen uw vrouw en zoon ook aan het woord.

,,Ze stonden niet te trappelen, maar voor die ene keer... We zijn met z’n vieren aan de keukentafel gaan zitten, waarbij Pieter wat vragen stelde. Verder is het eigenlijk een soort tournee-movie. Pieter heeft me gevolgd rond de boekenweek en in zaaltjes waar ik lezingen gaf.”

De titel van de docu is ‘Echt Herman Koch, de man achter de maskerade’. Dat klinkt heftig.

,,Ja, een beetje wel hè? Ach, ik snap wel dat je een docu voor het voetlicht wilt brengen, dus doe je dat met een catchy zin, maar die is voor de rekening van de bedenker.”

Was u niet op de hoogte van de titel dan?

,,Pieter had me uiteraard gevraagd of ‘Echt Herman Koch’ goed was. Prima, maar dat van die maskerade las ik later ook terug in het persbericht. Dat suggereert dat we tot nu toe alleen maar de maskerade hebben gezien en dat we in deze film ein-de-lijk de échte Koch te zien krijgen. Eerlijk gezegd ken ik mijn eigen maskerade niet, eerder bij anderen in dit metier. Dus ben ik zelf ook erg benieuwd. Maar de film is nog niet af. Ik moet 'm nog zien.”

Heeft u zelf invloed op het eindresultaat?

,,Het is zijn documentaire. We hebben wel de afspraak dat we erover praten als er echt iets is, maar ik heb vertrouwen. Ik denk niet dat mijn blik erg kritisch moet zijn, want ik vraag me sowieso al af hoe leuk ik het vind om vijftig minuten lang naar dat geleuter van mezelf te kijken.”