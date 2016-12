Het beste van 2016

TV-PROGRAMMA'S

1. The Amsterdam Project (RTL 4)

Sinds Lolle, Gerrie, Chayenne, Marco en Alan zijn daklozen niet langer naamloze figuranten in het straatleven, maar weten we dat zij ook zo hun dromen en verlangens hebben. Soms grote, soms heel alledaagse, zoals een zolderkamertje met een Leen Bakker-bank en een baan als vrachtwagenchauffeur. En wat was Beau goed. Zelden een meer betrokken presentator gezien.



2. Schuldig (NPO 1)

Niet eerder kregen we zo'n inkijkje in een problematiek die mensen doorgaans liever achter de voordeur houden: schulden die zich blijven opstapelen. En dan slaagden de makers er ook nog in om zulke bijzondere types te vinden in de Amsterdamse Vogelbuurt van wie je onmiddellijk gaat houden, zoals Dennis van de dierenwinkel.



3. Heel Holland Bakt (NPO 1)

Wat een seizoen. André van Duin bleek een zeer waardig vervanger van Martine Bijl. De komiek hield het bij af en toe een gevatte kwinkslag en plaagstoot naar Janny, om de bijzondere kandidaten en hun schuimtaarten, spekkoeken en romia's te kunnen laten schitteren. Graag nóg een stukje.

ALBUMS

1. David Bowie - Blackstar

'Zijn afscheidscadeau,' zei producer Tony Visconti toen duidelijk was dat Blackstar David Bowies requiem bevatte. De Starman kondigde zijn laatste ruimtereis aan met een virtuoos experimenteel album dat na zijn dood alleen maar aan kracht won.



2. Beyoncé - Lemonade

Een album van Be­yoncé Knowles verschijnt tegenwoordig altijd als complete verrassing. Het maakte de indruk die Lemonade achterliet nog overdonderender. Hiphop, maar dan goed gezongen. En met Freedom (met Kendrick Lamar) als episch pronkstuk.



3. Douwe Bob - Fool Bar

Zijn Songfestivaldeelname eindigde met tranen, maar het album met daarop Douwe Bobs Eurovisie-inzending Slow Down bruiste van de levensvreugde. De cocktail van pop, country en folk is de ideale begeleiding van een avond ongeremd kroegplezier.

SERIES

1. De Zaak Menten (NPO 2)

Met de serie is er eindelijk eerherstel voor Hans Knoop, die zijn onthullingen over een kunstverzamelaar annex oorlogsmisdadiger in de jaren 70 moest bekopen met het einde van zijn journalistieke carrière. Verplichte kost voor alle aankomende journalisten én de rest van Nederland.



2. The Crown (Netflix)

Nóg zo'n Brits koningshuisdrama? Klopt, maar zelden werd een geschiedenisles zo smakelijk opgediend. Zonder de werkelijkheid - de eerste jaren van koningin Elizabeth II - geweld aan te doen. Netflix pompte zo'n 110 miljoen euro in deze serie en je ziet elke euro terug op het scherm. Met een briljante John Lithgow als Winston Churchill.



3. Stranger Things (Netflix)

Dé hypeserie van 2016 grijpt even schaamteloos als liefdevol terug naar de filmmagie van de jaren 80, met het werk van Steven Spielberg (denk aan E.T. en Close Encounters of the Third Kind) voorop. Over een mysterieuze verdwijning, een paranormaal begaafd meisje, een doodeng monster en boezemvrienden met walkietalkies op fietsjes die van dit alles chocolade proberen te maken. Een vervolg is al in de maak.

CONCERTEN

1. Bruce Springsteen. Malieveld, Den Haag

Vertoont Bruce Springsteen ooit sleet? In aardse jaren is hij 67. Maar in zijn eigen universum, het concertpodium, lijkt hij nog steeds die jeugdige rocker die de muziekwereld hypnotiseert met zijn schijnbaar nooit eindigende liveshows.



2. Paul Simon. Ziggo Dome, Amsterdam

Nog een krasse grijsaard. Maar tegen Paul Simon (75) zou je willen schreeuwen: stop alsjeblieft niet met optreden! Hij twijfelt openlijk over pensioen, maar in Amsterdam gaf hij zijn beste Nederlands concert in meer dan twintig jaar.



3. Anderson .Paak. North Sea Jazz, Rotterdam

Anderson .Paak (30) was de revelatie van North Sea Jazz. Tot op de draad doorweekt van het zweet smeet de hiphopper/­rapper/­drummer zijn stokken in het publiek na het energiekste uur van een verder tamelijk belegen editie.

THEATER, CABARET & MUSICALS

1. Licht

De rentree van Youp van 't Hek na een hartoperatie is meteen een van zijn beste voorstellingen. Licht kent prachtige observaties, veel zelfspot en vermakelijk gescheld op bourgeois-en burgermansleven.



2. In de ban van Broadway

Heerlijke musical met Loes Luca en Tjitske Reidinga in de hoofdrollen. Knipoog naar het genre in een oogverblindend decor. Inventief en met veel humor geregisseerd door Pieter Kramer.



3. Hans Klok's House of Horror

De Nederlandse magiër bewijst wederom van wereldniveau te zijn. Adembenemende illusies in sprinttempo laten het publiek verbijsterd achter. De goocheldoos als onuitputtelijke schatkist.

FILMS

1. Elle

Paul Verhoeven (78) verrast op zijn oude dag met een intrigerend portret van een verkrachte vrouw. Isabelle Huppert maakt van de titelrol een moedige, humorvolle en intelligente vertolking.



2. Nocturnal Animals

Modeontwerper Tom Ford blijkt als filmregisseur uitstekend uit de voeten te kunnen met dit verontrustende verhaal. Amy Adams krijgt met een wraakactie te

maken van haar ex (Jake Gyllenhaal) die kunst als wapen gebruikt.



3. La La Land

Ook wie niet van filmmusicals houdt zal zich laten inpakken door deze liefdestango tussen Emma Stone en Ryan Gosling. De film is een sprankelende ode aan oude Hollywood-musicals, maar wel in eigentijds Los Angeles.

