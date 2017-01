Het gehype rond De Mol staat me tegen

Het klinkt misschien gek, maar dat Moltalk beneemt mij alle plezier aan het spel. Al die zogenaamde deskundigen die roepen een aanwijzing te zien in de kleur van de sokken van deelnemers of in een rare oogwenk die ik even heb gemist. Dan voel ik me zo dom. Waarom zou ik überhaupt nog kijken, vraag ik me dan af.



En dit jaar is er weer iets nieuws. Donderdag was er op NPO 3 al een kick off-uitzending van Moltalk, waarin de leader van WIDM 2017 werd 'onthuld' (geen grapje) en oud-kandidaten weer eens kwamen vertellen hoe ge-wel-dig het allemaal is. Presentator Chris Zegers leek op een Duracell-konijntje met adhd én speedverslaving, co-host Margriet van der Linden overzag het geheel gelukkig met meer ironie.



En dan wacht ons in maart nog De Ontknoping: een megalomane massabijeenkomst in het Vondelpark met een erehaag voor de mol, de winnaar en de verliezer.



Dit begint trekjes te vertonen van een sekte. Daarom mijn oproep: laten we WIDM alsjeblieft in de juiste proporties blijven zien, mensen. Het is maar een tv-programma. Hoe belangrijk is dat nou eigenlijk?



Dat uitgerekend ík dat op deze plek moet zeggen.



