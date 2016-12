Het Glazen Huis 2016 heeft 8,7 miljoen euro opgehaald

Domien en Frank, die even na negen uur het huis uit mochten, onthulden de cheque met 8,7 miljoen euro daarop op het podium op het Bredase Chasséveld. Het bedrag valt hoger uit dan vorig jaar. Ze bedankten het publiek dat er de afgelopen dagen was op de Grote Markt. ,,Ik vond het fantastisch om met mijn vriend Frank opgesloten te hebben gezeten", zei Domien.



Eerder deze avond kreeg ook Serious Request-held Tijn een hartverwarmend applaus van de duizenden toeschouwers. Deze editie van de inzamelingsactie zal altijd die van het doodzieke ventje blijven. De jongen met hersenstamkanker werd het gezicht van de actie, nadat hij vertelde dat hij nog korter dan een jaar te leven heeft. Toch wilde het mannetje uit Hapert geld inzamelen, omdat sommige kinderen in Afrika niet eens 6 jaar mogen worden.



Uiteindelijk haalde zijn nagellakactie ruim 2,5 miljoen euro op voor het Rode Kruis. Nooit eerder bracht een individuele actie zoveel op. Volgens 3FM stond het vorige record op 755.555,55 euro van de actie Serious Ambtenaar in 2014.



,,Het idee om nagels te gaan lakken, had Tijn eigenlijk al een halfjaar'', vertelt zijn vader die vandaag nog met Tijn in het Glazen Huis was. ,,Met zijn vriendinnetje Sanne speelt hij vaak met een make-up box en komt dan meestal met gekleurde nagels thuis.'' Tijn had eerder op de dag nog twee beeldjes meegenomen voor de dj's in het huis.