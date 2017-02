Het Kate-effect: ontwerpster aan de grond nadat prinses jurk droeg

Daniella Helayel was de ontwerpster van de jurk van Kate Middleton, die ze droeg toen ze samen met prins William haar verloving bekendmaakte. De beelden van de diepblauwe Issa-jurk gingen de hele wereld over. De interesse in haar modemerk, dat voorheen door alleen echte insiders werd gevolgd, nam een vlucht.



Opmerkelijk genoeg betekende dit het begin van het einde voor het nichemerk. ,,Het financiële plaatje was nooit rooskleurig", bekent Helayel aan de Daily Mail. Toen Kate de jurk droeg stegen de verkoop daarvan naar recordhoogte. ,,Ik had echter niet het geld om de jurk te produceren op die schaal. De bank wilde me geen krediet geven en de rekeningen van de fabriek moesten ook betaald worden. Ik had een investeerder nodig."