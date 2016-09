Het liefst had ik Family Island nooit gezien

Het is al een paar dagen geleden, maar de beelden willen maar niet uit mijn hoofd. Family Island, dat afgelopen maandag begon op RTL 4, is verreweg het heftigste dat ik afgelopen tijd heb gezien.



Op een tropisch eiland probeert Johnny de Mol met hulp van twee therapeuten in een paar weken tijd de relatie tussen ouders en hun totaal onhandelbare puberkind te herstellen. 'Totaal onhandelbaar' is eigenlijk nog een te milde omschrijving. Er was bij de gezinnen thuis gefilmd en wat daar gebeurde, was hartverscheurend om te zien. Elyza krijgt af en toe een waas voor haar ogen en slaat alles en iedereen in haar buurt kort en klein. Dario blowt, steelt, is onbereikbaar. Cedric heeft het voorzien op zijn moeder en scheldt haar uit en bedreigt haar.



En dan is er nog Marise, een meisje van 20, dat niet werkt of naar school gaat, maar de hele dag op straat hangt. Ze wordt elke ochtend om acht uur het huis uitgezet door haar ouders en mag pas om zes uur weer terugkomen. Dan moet ze eerst een blaastest doen om aan te tonen dat ze geen alcohol heeft gedronken. Wat ze overigens wél doet. Thuis zit er een kettingslot om de grepen van de keuken- en badkamerkastjes, omdat ze anders alles jat. Wat ís dat voor leven?



Maar wat het meest door mijn ziel sneed, was de blik waarmee de ouders naar hun kinderen keken. Radeloos. Leeg. Of juist met afkeer. Terwijl diezelfde ogen toch ooit verliefd hebben gestraald naar de pasgeboren baby, peuter en kleuter die diezelfde puber ooit was. Wat is daar dan misgegaan? Waar is het ontspoord? En, kan het dan ook bij ons thuis gebeuren? Die ouders konden zich deze situatie een paar jaar geleden vast net zo min voorstellen als ik nu. Dat is ronduit angstaanjagend.



Over de ouders: die waren eerlijk gezegd óók raar. De één flipte compleet toen ze op het eiland haar telefoon moest inleveren. De ander ging doodleuk de woordzoeker van haar dochter invullen, terwijl die even een dou­che nam. Dan wéét je dat je heibel krijgt.



Ik ben benieuwd of het Johnny en zijn team gaat lukken om die gezinnen weer op de rails te krijgen. Ik hoop het van harte. Maar het liefst had ik die beelden van maandag nooit gezien.



