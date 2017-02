Het ultieme televisieweekend van Frans Bauer

Is het dat spelprogramma op RTL of SBS? Of toch die verslavende serie van de NPO? Wekelijks vertelt een bekende Nederlander over zijn/haar ultieme televisieweekend. Deze week: Frans Bauer.

Ben jij een echte weekendkijker?

,,Als ik tijd heb. Ik kijk graag Linda de Mol met Miljoenenjacht, All You Need is Love en ik vind Paul de Leeuws Wie steelt mijn show heel goed. Dat is een mooi voorbeeld van echte entertainment op tv. In dat programma zit altijd verrassing. Verder houdt het een beetje op, want ik vind het over het algemeen vrij saai.”

Je vindt het aanbod tegenvallen?

,,Ja het is allemaal nieuws en ellende. Ik word er vaker depressief van dan vrolijk. Ik wil meer gezelligheid, zoals muziek en spelshows. De tv is eigenlijk een beetje een krant geworden met beeld. Ik denk dat mensen toe zijn aan ouderwetse tv, lekker ontspannen en lachen op de bank met een zak chips erbij.”

Zit dat probleem met name bij de publieke omroep?

,,Ja, de overheid investeert er niet meer in, dus krijgen de omroepen allemaal een klein stuk van de taart. Daarom doet RTL het zo goed op vrijdagavond: daar ga je nog wel voor zitten. The Voice of Holland bewijst wekelijks dat entertainment nog leeft. Er wordt echt geld in gestoken en de kwaliteit druipt er dan ook vanaf. Laat zenders eens een voorbeeld nemen aan de BBC, daar zie je dat ook terug.”

Kijk je zelf ook meer on demand?

,,Ik ben de grootste klant van Netflix. Ik heb alle seizoenen Prison Break gezien en volg momenteel Suits.”

En waar kijk je naar wat mensen misschien niet van je verwachten?

,,Ik weet nooit zo goed wat mensen wel of niet van me verwachten. Maar ik kijk graag naar National Geographic, Auction Kings op Discovery en een crimekanaal als ID. Verder ben ik een enorme fan van scripted reality zoals Beschuldigd. Ik ken niet alle namen, dus dat geeft al aan dat het vluchtige tv is. En ik kijk gedwongen met Mariska mee naar Goede Tijden Slechte Tijden.”

Keek je eerder wel meer tv in het weekend?

,,Ja als ik naar mijn jeugd kijk dan ging je als gezin er vrijdagavond echt nog voor zitten. We keken alles wat Jos Brink vroeger aan programma’s maakte. Daar bleven hele volksstammen voor thuis.’’

