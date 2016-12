'Het was een pittig jaar'

Nog één optreden en dan is het wat werk betreft even gedaan. Tijd om uit te blazen. ,,Ik kan het wel gebruiken'', vertelt Martijn Fischer even voor hij met theatergroep De Verleiders voor de laatste keer dit jaar de planken opgaat. ,,Het was best een pittig jaar, in verschillende opzichten."



Door het enorme succes van de musical Hij Gelooft In Mij en vervolgens de bioscoopfilm Bloed, Zweet & Tranen, stond de 48-jarige acteur lange tijd synoniem voor volkszanger André Hazes. ,,Als ik alleen hem blijf spelen, word ik een soort Derrick'', riep hij eind 2015 nog.



Een jaar later luidt echter een andere conclusie: er is wel degelijk leven na Hazes. Fischer was in 2016 Jezus in relispektakel The Passion, manager van de 'petticoats' in de gelijknamige tv-serie, een onhandige vrijgezel in de filmhit Rokjesdag en nu een stripper in Onze Jongens, sinds gisteren te zien in de bioscopen.



,,Onze The Full Monty'', zegt Fischer trots over zijn laatste rol in de film van Johan Nijenhuis. ,,En hartstikke feelgood!'' Hij en Jim Bakkum spelen bouwvakkers die uit wanhoop besluiten geld te verdienen met het showen van hun lichamen. ,,Een film vol goddelijke mannenlijven. Ik ben nog net niet van seksuele geaardheid geswitcht'', lacht hij. ,,Ik ben zelf niet om die reden gevraagd en ik bakte ook geen reet van de danschoreografieën, maar ben schaamteloos genoeg om het allemaal te doen. Ik ben bovendien 11 kilo kwijt en fitter dan ooit!''