'Het wit verbroedert'

Kun je je eerste Sensation nog herinneren?

Fedde Le Grand: ,,Ik ben begonnen in een bijzaaltje van de Arena, maar de eerste keer op main vergeet ik nooit meer. Op de geboorteplek van deze show. Overweldigend. De grootte van de zaal, de sfeer, iedereen in het wit."



Het wit is een eerbetoon aan de overleden Miles Stutterheim, de broer van ID&T-oprichter Duncan. Op zijn uitvaart gaf iedereen gehoor aan de oproep om in het wit te komen. Hoe ervaar jij die grote witte dansende massa?

,,Ik vond en vind het geweldig. Allereerst als bijzondere ode voor de broer van Duncan. De kleur wit verbroedert, versterkt het gevoel van saamhorigheid. Heel anders dan zwart, paars of groen. Wit geeft een positief effect. Het geeft het feest een soort magie."



Je bent de DJ die het vaakst op Sensation draaide: meer dan 35 keer over de hele wereld. Welke editie in het buitenland springt eruit?

,,Chili was bijzonder. De eerste keer in New York was ook heel tof. Is Amerika, toch heel bijzonder. Dan wil je toch laten zien wat we kunnen in dit kikkerlandje. Ik weet nog goed dat de organisatie daar niet zo goed raad wist met zo'n grote ruimte. Ze zijn daar basketbalwedstrijden gewend. Dat iedereen keurig gaat zitten op de tribune. Nu was iedereen aan het bewegen. Dat was even zoeken."



Wat maakt Sensation, behalve het wit, zo bijzonder?

,,Het feest heeft zich door de jaren heen behoorlijk ontwikkeld. Met prachtige aankledingen, nieuwe elementen, technische hoogstandjes. Verschillende thema's. De organisatie ging ook herhaaldelijk de grens over om tot nieuwe of andere inzichten te komen."



De laatste editie in Nederland is in zicht. Sensation stopt na achttien jaar. Jammer?

,,Ja en nee. Met Sensation heeft Nederland geschiedenis geschreven. Aan de andere kant: het is een cliché maar aan al het goede komt een einde en beter op het hoogtepunt stoppen dan dat het uitgaat als een nachtkaars. Bij het team is behoefte aan iets nieuws. En dan zou je er altijd iets naast kunnen starten, maar dan bestaat je de kans dat de aandacht verdeeld wordt. Nu kan er een frisse start gemaakt worden met een nieuw feest. Ik ben ervan overtuigd dat er weer iets prachtigs voor in de plaats komt."



Je verzorgt bij de laatste editie zelf de Megamix. Kun je een tipje van de sluier oplichten? ,,Het wordt een muzikale reis door achttien jaar Sensation. En ik ga 'm live doen dus dat wordt nog even oefenen."



Hoe zie je die laatste keer voor je? ,,Dat moet een speciale afsluiter worden. Ik denk dat het besef op die avond pas indaalt, dat het afgelopen is. Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij Sensation. Ik had nauw contact met de organisatie en het team er omheen, zoals de stagebouwers, mensen van licht, van het entertainment. Als een soort familie. Dat ga ik straks het meeste missen."