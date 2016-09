Het wonder van 'verlamde' Don uit Ik Vertrek verklaard

Don en zijn vrouw Brigitte, die een glamping in Fongrave (bij Bordeaux) runnen, balen er flink van dat ze plotseling in een kwaad daglicht zijn komen te staan. ,,Het doet veel pijn als je hoort dat je man zijn handicap zou hebben verzonnen om zichzelf te verrijken'', reageert Brigitte. ,,We zijn door de aandoening van Don als gezin 15 jaar door de allerdiepste dalen gegaan. Het is dan ook tragisch dat mensen aan ons twijfelen. Je moet wel heel ziek in je hoofd zijn om, wat mijn man heeft meegemaakt, te verzinnen.''



Volgens Brigitte lijkt het door de snelle montage van het programma of het herstel van Don weinig tijd in beslag nam. ,,De redactie van Ik vertrek heeft ons een jaar gevolgd en alles samengevat in drie kwartier tv. Daardoor lijkt het of Don opeens weer kon lopen. Het tegendeel is waar. Drie jaar geleden kreeg Don weer wat gevoel in zijn benen terug, waarna hij begon met een intensief revalidatietraject. Op tv zie je ook oude beelden van hem in een rolstoel. Daarmee wordt de indruk gewekt alsof hij in Frankrijk opeens door een wonder is getroffen. Als we van tevoren hadden geweten hadden dat zijn aandoening zo'n prominente rol zou krijgen in de uitzending, hadden we misschien nooit meegedaan.''. Don zelf is, na het zien van de uitzending 'enigszins over de zeik'. ,,Het leek wel een EO-programma dat beter 'Don gaat weer lopen' had kunnen heten. We hebben er met kromme tenen naar gekeken. Van de omroep mochten we onze Ik Vertrek vooraf niet zien. Dat was de deal.''



Ongeval

Don - die samen met Brigitte dochters Iris (13), Maran (11) en Kira (6) heeft - kreeg in 2000 een bedrijfsongeval. Hij viel tijdens zijn werk in België van een trap. Toen hij na de klap bij bewustzijn kwam was sprake van een totale verlamming van zijn benen. Brigitte: ,,Er werd een kneuzing in zijn rug geconstateerd waardoor zenuwen bekneld of beschadigd waren geraakt. De artsen dachten dat Don na een revalidatie van acht maanden weer zou kunnen lopen. Dat bleek niet zo te zijn. Het herstel stopte en Don werd aangeraden zich te gaan richten op een leven in een rolstoel.''



De patiënt ging niet bij de pakken neerzitten en besloot op het allerhoogste niveau te gaan handbiken: een aangepaste vorm van wielrennen. Hij werd meermaals Nederlands kampioen, reisde door heel Europa om grote wedstrijden te rijden en werd in 2007 zelfs vierde tijdens de wereldkampioenschappen. Daarmee plaatste hij zich voor de paralymics in Beiijng (2008) waar hij als zevende eindigde. Na de Spelen stopte hij met professioneel handbiken en richtte een eigen advies- en coachingbedrijf op.



Pijn

In 2013 kreeg Don, zo schetst zijn vrouw, 'ontzettend veel pijn in zijn rug met uitstraling naar de benen'. Dat bleken de eerste voortekenen van herstel. ,,In 2015 waren we in Frankrijk om onze emigratie voor te bereiden. Dat was een ontzettende onderneming vanuit een rolstoel. Weer terug kreeg Don steeds meer gevoel in zijn benen en daarna is het ongelofelijk snel gegaan. De topsportmentaliteit kwam weer boven, spieren werden dagelijks met elektrische pulsjes geprikkeld door een therapeut en Don leerde weer enigszins lopen in een speciaal pak dat zijn benen en rug ondersteunde. Nu kan mijn man weer zonder stok uit de voeten. De pijn is zeker niet weg en zijn heupen en knieën kraken behoorlijk, maar dat weegt niet op tegen ons geluk.''



