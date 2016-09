Hete drukte bij feestelijke première Bridget Jones

Hoofdrolspelers Renée Zellweger, Colin Firth en Patrick Dempsey waren er helaas niet bij. Wel waren Taj, Taryll en TJ van de partij: de wereldberoemde zingende neefjes van wijlen Michael Jackson.



Het gaat om een officiële voorpremière van de film, die pas morgen in maar liefst 126 Nederlandse bioscopen (in totaal 425 zalen) te zien zal zijn tijdens speciale Ladies Nights. Vorige week waren er al feestelijke glitter- en glamourpremières in Londen, Berlijn, Madrid en Parijs waar Hollywoodsterren Zellweger, Firth en Demsey wel bij aanwezig waren.



Bridget Jones's Baby is een vervolg op twee eerdere kaskrakers: Bridget Jones's Diary (2001) en Bridget Jones: the edge of reason (2004). In de nieuwe film kruipt Zellweger wederom in de huid van de kolderieke antiheldin Bridget. Na haar break-up met Mark Darcy (Colin Firth) is ze in de veertig en opnieuw single.



De stuntelige Bridget besluit zich te focussen op haar baan als producent van een nieuwsprogramma en brengt veel tijd door met haar vrienden. Het lijkt alsof ze nu eindelijk alles onder controle heeft en dat er niets meer mis kan gaan. Maar dan ontmoet ze de onweerstaanbare Amerikaanse internetmiljardair Jack Qwant (Patrick Dempsey) en haar liefdesleven staat weer volledig op zijn kop. Deze man heeft namelijk alles wat de Britse Darcy mist. Geheel ongepland blijkt Bridget in verwachting te zijn en weet ze niet zeker wie van de twee mannen de vader is.



