Hidde kwalificeerde zijn eigen bladerdeeg als prut

Het was natuurlijk onvermijdelijk. Maar jammer blijft het, dat Hidde afgelopen zondag ten onder ging in zijn eigen, geschifte mayonaise en zodoende het veld moest ruimen in Heel Holland Bakt.



Af en toe gebeurt dat. Dat ik met boter en suiker val voor een kandidaat in een tv-programma. Hidde was er zo één. Boomlang, rossig en twee ogen die met een mengeling van permanente verbazing en nuchterheid de wereld in blikken. Beetje wereldvreemd type dat onder alle omstandigheden zijn opgewekte zelf blijft. Hem maak je de pis niet lauw, zou Theo zeggen. Theo was een paar jaar geleden opzichter in klusprogramma Het Blok en grossierde in dat soort oneliners tegen de yupperige deelnemers die hij allemaal verfoeide. Inderdaad, ook een type dat ik meteen in mijn hart sloot.



Theo zou Hidde vast een wazige dodo hebben gevonden. Maar ik genoot met volle teugen van hem. Hoe bestaat het dat iemand niet uit elkaar knalt van de stress als hij er halverwege een bakwedstrijd achter komt dat hij vergeten is de oven aan te zetten en hij zijn bladerdeeg echt niet meer gaar krijgt? Ik had in zijn geval allang een mengkom door de tent gesmeten. Hidde niet. Die bleef rustig, haalde zijn schouders op en grijnsde al snel weer blij 'leuk hè' tegen een van zijn concurrenten. En dat in het meest lijzige Fries dat ik ooit heb gehoord.