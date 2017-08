Hield Angelina arme kindertjes voor de gek?

Dat uitgerekend zij wordt beticht van het exploiteren van arme kinderen, kan de actrice niet gebruiken. Team Jolie sloeg dan ook direct terug. Haar advocaat nam contact op met het blad en eiste excuses en een rectificatie. Het interview op de website van Vanity Fair moest worden aangepast en in de volgende uitgave van het blad moest prominent een statement wordt gepubliceerd.



De oefening met het geld was gebaseerd op een scène uit de film, schreef de advocaat, waarin de jonge hoofdrolspeelster door de Rode Khmer wordt betrapt op het stelen van geld. ,,De suggestie dat er geld van de kinderen is afgenomen tijdens een auditie is foutief en verontrustend. Ik zou woest zijn als dat was gebeurd’’, stelde de actrice in een verklaring. ,,Het doet me verdriet dat er over een improvisatieoefening van een scène uit de film wordt geschreven alsof het de realiteit is. Alle kinderen waren bewust van het fictieve aspect van de oefening en er waren te allen tijde ouders, voogden en mensen van liefdadigheidsinstellingen aanwezig bij de audities. Ze zijn er niet ingeluisd.’’



Even leek het stof neergedwarreld en Jolies imago onaangetast. Maar Vanity Fair was niet onder de indruk van de dreigtaal van haar juridische entourage. Gisteren zette het blad de transcriptie van het interviewbandje online. Daaruit blijkt dat de cameraploeg van Jolie helemaal niet haarfijn aan de weeskinderen had uitgelegd waarom ze daar waren. ,,De kinderen wisten niet wat ze deden’’, vertelt Jolie aan de interviewer. ,,Ik was er niet bij, maar ze gingen gewoon een schooltje in en zeiden: er komt zo een camera en dan gaan wij een spelletje spelen.’’