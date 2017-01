Hilariteit in kijkcijfertoppers WIDM en All You Need Is Love

Kijkcijfers Er was gisteravond heel wat af te lachen op de buis. Op NPO1 zorgden de spelopdrachten in Wie is De Mol voor de nodige hilariteit en op de commerciële zender RTL 4 dook Oma Trijnie spontaan op haar date.

De tweede aflevering van een nieuw seizoen Wie is de Mol werd bekeken door 2.493.000 mensen en is daarmee het best bekeken programma van gisteravond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Het populaire tv-programma op NPO1 moest wel kijkcijfers inleveren ten opzichte van vorige week bij de aftrap. Toen stemden bijna 2,9 miljoen mensen af op het avontuurlijke spelprogramma met bekende Nederlanders. Op Twitter werd onder de hashtag #widm vol lof gesproken over de 'hilarische' aflevering.



Benieuwd wie de afvaller was? Tv-verslaggever en molloot Gudo van Tienhooven houdt een Mollenboekje bij.

Oma Trijnie beklimt liefde in studio All You Need is Love

Het NOS-journaal staat met 2,1 miljoen kijkers op de tweede positie in de kijkcijferlijst. Robert ten Brinks All You Need Is Love scoort een derde plek met 1.6 miljoen kijkers. De eerste aflevering van het 25ste seizoen van het liefdesprogramma op RTL4 haalde net als Wie is de Mol ook de lachers op de hand. Oma Trijnie, die werd opgegeven door haar kleindochter, zorgde voor hilariteit in de studio toen ze bovenop haar date Frederik dook onder het motto: 'Mag ik doen wat ik altijd doe?' Frederik reageerde: 'Dit is liefde!' Matchmaker Robert ten Brink kwam in actie en zei belerend tegen Trijn: 'En nu ga je zitten!' De beelden zijn hieronder terug te kijken.

