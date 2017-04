'His Bobness' koestert zijn duistere kant

Gold in de jaren 60 het woord van protestzanger Dylan voor zijn volgeling nog als wet, tegenwoordig is dat woord vanaf de bühne simpelweg onverstaanbaar geworden. Dylan is zo langzamerhand de slechtst denkbare uitvoerder van zijn eigen monumentale songs.



Op zijn recente coveralbum Triplicate zingt hij weer alleszins behoorlijk, maar live is het al zeker tien jaar doorbijten voor de fans die hopen op een glimp van het roemruchte verleden. Dylan speelt ze een enkele keer nog, klassiekers als Blowin' in the Wind, Don't Think Twice, It's All Right of Like a Rolling Stone. Maar dan wel in een versie die net zo veel van het origineel afwijkt als Dromen zijn Bedrog van de Macarena.



Waarom? De meest voor de hand liggende verklaring is dat Dylan precies doet wat hij nu al bijna 60 jaar doet. Namelijk precies waar hij zelf zin in heeft.



Bob Dylan in Afas Live. Morgen, maandag en dinsdag. Alleen voor het concert van dinsdag zijn nog kaarten.