Hitserie Penoza neemt afscheid met serie 5 én film

,,Penoza was aanvankelijk bedoeld als eenmalige serie. Inmiddels zijn we met bijna vijftig afleveringen toe aan Penoza V", aldus Michel Nillesen, Manager Video van KRO-NCRV. Producent Alain de Levita van NL Film: ,,Aan de tv-serie komt een eind, maar samen met regisseur Diederik van Rooijen zijn we in gesprek over een bloedstollend spannende speelfilm, waarmee we de Penoza-reeks gedenkwaardig zullen afsluiten."



De opnames voor Penoza 5 zijn in volle gang. De serie wordt vanaf september uitgezonden op NPO 3. De misdaadserie gaat over de wederwaardigheden van Carmen van Walraven, die na de moord op haar man terechtkomt in dienst criminele wereld. De hoofdrollen worden gespeeld door Monic Hendrickx, Loek Peters, Raymond Thiry, Gijs Naber, Sigrid ten Napel, Hajo Bruins en Niels Gomperts.



Een nieuw gezicht in het vijfde seizoen is Sonja Silva, die Amanda, de nieuwe vriendin van huurmoordenaar Berry (Peters) speelt. Andere nieuwe acteurs in de vaste cast zijn Axel Daeseleire (als de nieuwe liefde van Carmen), Chris Peters (als zijn zoon) en Ward Kerremans (een nieuwe crimineel die het 'de Winkel' van Carmen lastig maakt).