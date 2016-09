Hoe gaat het met de andere boeren?

Boer Jos

Logo AD Volledig scherm © PR Jos Sloot, uit de BZV-serie van 2009, is de initiatiefnemer van het evenement 'De TV-Boer is Troef', een streekmarkt waar de boeren hun producten verkopen: de kaas van Theo, de aardbeien van Geert en de saucijzenbroodjes van Johan. Of de vis van boer Marc, de uitzendkracht in de huidige BZV-reeks op wie veel kritiek is omdat hij een 'nep-boer' zou zijn, volgend jaar ook in de kraampjes ligt, is de vraag. ,,Eerlijk is eerlijk," zegt Jos. ,,het is doodzonde dat dat soort boeren er nu bijgehaald is. Niet nodig. De KRO-NCRV had toch wel échte boeren kunnen vinden? De nieuwe boeren wordt dan gezegd. Managers, maar dat waren wij toch allang? Boeren doen alles, managen, boekhouden, alles."

Quote Doodzonde. Ze hadden toch wel échte boeren kunnen vinden? Boer Jos

Boer Theo (49)

Wat hadden de kijkers te doen met boer Theo (Koopman) die in Nancy zijn liefde gevonden leek te hebben. ,,Maar het liep niet en dat was jammer," bekent de kaasboer uit Noord-Holland die 73 brieven en volop aandacht kreeg. ,,De impact van het programma was groot. Bizar als ik thuiszat en ik mensen voorbij zag lopen. 'Hier woont boer Theo', hoorde ik dan. Met carnaval stond er een hele optocht op mijn erf. Dacht ik: wat ís dit allemaal?" Na de mislukking met Nancy kreeg Theo nog eens veertig brieven. ,,Die zitten nog in een doos. Ik heb ze wel geopend, maar niet gelezen. Dat komt wel. Ik wil eerst weer mezelf worden."

Logo AD Volledig scherm Theo en Nancy in Oslo. © KRO

Boer Geert (67)

Dolgelukkig is boer Geert (Krops) met zijn Geertje, de vrouw die in de BZV-reeks van 2015 aanvankelijk afviel. De aardbeienkweker koos voor Hetty met wie de relatie in maart echter stuk liep. Een paar weken later al viel de Groningse boer voor Geertje. ,,Maar een tweede keus voel ik me niet," countert zij. ,,We hebben altijd contact gehouden. Geert is zo'n vrolijke man." Samenwonen gaat voorlopig niet gebeuren. ,,Dat zou ik wel willen," zegt Geert. ,,Maar ik wil het rustig aandoen," vervolgt Geertje. ,,Ik wil me regelmatig terugtrekken op mijn eilandje in Grou." Ze reist in november naar Curaçao. ,,Nee geen emigratieplannen, ik ga gewoon twee weken op vakantie, alleen."

Logo AD Volledig scherm Boer Geert. © ANP Kippa

Boer Willem (51)

Geen seconde spijt heeft Willem (Beekman) van zijn deelname aan het boerendate-programma, waarin hij vier jaar terug op zoek ging naar een man. Die vond hij aanvankelijk in Klaas, maar de relatie liep stuk. ,,Voor die tijd was ik gruwelijk op zoek. Op het krampachtige af. Later had ik dat helemaal niet meer en dacht ik: het komt wel." Het kwam inderdaad voor Willem toen Werner (letterlijk) in beeld kwam. ,,Toch via internet," zegt hij ietwat besmuikt, ,,Het gaat goed. Volgende week hebben we een jaar." Willem verruilde het boerenbestaan voor een baan als reisleider op Lesbos en is inmiddels (groente)tuinder. ,,Al laat ik me nog steeds verhuren aan de zorgboerderij, waar ik ben begonnen."