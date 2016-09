Hoe gaat het met de boeren vorig seizoen

Boer Geert

Dolgelukkig is boer Geert Krops met zijn Geertje, de vrouw die in de BZV-reeks van 2015 eerst afviel. Maar samenwonen gaat voorlopig niet gebeuren. ,,Dat zou ik wel willen'', zegt Geert. ,,Maar ik wil het rustig aan doen'', vervolgt Geertje. Ze reist in november naar Curaçao. ,,Ik ga twee weken op vakantie, alleen.''



Boer Willem

Na Klaas kwam voor 'homoboer' Willem Beekman Werner (letterlijk) in beeld. ,,Via internet," zegt hij ietwat besmuikt. ,,Het gaat goed. Volgende week hebben we een jaar." Willem koos voor een baan als reisleider op Lesbos en is inmiddels tuinder. ,,Al laat ik me nog steeds verhuren aan de zorgboerderij.''