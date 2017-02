Hoe moet het nu verder met RTL Late Night?

Wat er deze week gebeurt op de redactie van RTL Late Night? ,,Daar is het crisis, want als ze daar wisten hoe het kwam dat ze zoveel kijkers verliezen, dan zouden ze het wel herstellen. Dat is 't 'm nou juist: ze doen niet anders dan ze altijd al deden'', zegt televisiekenner Bert van der Veer.



RTL Late Night bivakkeert in een diep dal. De kritiek neemt toe, de kijkcijfers dalen. Deze week dook de talkshow van Humberto Tan tweemaal onder het half miljoen belangstellenden. Woensdag werd een dieptepunt bereikt en ontbrak de talkshow zelfs in de top 25 van best bekeken televisieprogramma's. ,,En dat doet pijn'', weet Van der Veer.



Het is geen verrassing: al wekenlang legt Late Night het af tegen Jinek (NPO1), die dinsdag met Patricia Paay in de uitzending zelfs 1,4 miljoen kijkers trok. ,,Maar dat was een geschenk uit de hemel. Humberto had met Patricia Paay ook een miljoen gehaald'', countert Frits Barend die als geen ander weet hoe er naar kijkcijfers wordt gekeken. ,,Neem van mij aan dat ze daar nu niet lekker wakker van worden. Maar het is belangrijk om in jezelf te blijven geloven.''



Opschudden

En in de spiegel te blijven kijken, benadrukt Beau van Erven Dorens. ,,Humberto heeft het afgelopen jaar een ongelooflijke prestatie verricht. Dat staat buiten kijf. Maar ik denk dat het met elk programma zo is, dat je op een gegeven moment de boel een beetje moet opschudden. Ik neem aan dat ze nu denken: die Jinek gaat als een trein, nu moeten wij weer even aan die boom gaan schudden.''



Niets voor niets noemt Van Erven Dorens de naam van Eva Jinek. Wie je ook spreekt om een oorzaak van de dip te analyseren, de meeste televisiedeskundigen stellen dat de concurrent op NPO1 veel kijkers bij Late Night heeft weggehaald. ,,Klaarblijkelijk zijn mensen toe aan een ander soort energie'', meent Wilfred Genee, Tans collega bij RTL. ,,Na Pauw & Witteman waren licht- en luchtigheid van Late Night dé trend. Dat werkte. Nu heeft Eva die goeie mix, van luchtigheid én diepgang. Hoewel ze het al weer een tijdje doet heb je bij haar toch het gevoel dat zij de New Kid on the Block is. En een vrouw, dat maakt het net even interessanter.''