'Hoe Xess Wes ontroert en geheimzinnige liefde Kim Feenstra'

Thomas zwijgt over Cassidy

De roddelbladen krijgen het niet voor elkaar zanger Thomas Berge (26) meer te laten vertellen over zijn vermeende relatie met zangeres Cassidy Roeks (20). Het verliefde stel werd zoenend in Parijs gespot en sindsdien wordt gefluisterd dat Cassidy de reden is van Thomas' relatiebreuk met Myrthe Mylius (32), met wie hij zoontje Jack heeft. Myrthe woont met het vierjarige ventje in Alphen aan den Rijn, de stad in het Groene Hart waar ook haar fotostudio is. En Thomas? Hij heeft zijn intrek genomen in een appartement in Amsterdam, ver weg van Myrthe, schrijft Story. De afstand maakt co-ouderschap moeilijk, concludeert het blad. Thomas wil absoluut niet over Cassidy kletsen. ,,Myrthe en ik hebben elkaar na de breuk beloofd om niets naar buiten te brengen, tenminste nu nog niet. Dat doen we voor Jack.''

De kriebels van Kim

In knalroze chocoladeletters met een wit randje spat het van een twee pagina tellend artikel in Story: 'Kim verbergt nieuwe minnaar!' Het gaat om topmodel Kim Feenstra (31) die tijdens de première van Bridget Jones's Baby verklapte dat ze kriebels in haar buik heeft. Om wie het gaat, blijft een groot mysterie. ,,We hebben iets heel bijzonders met elkaar. Héérlijk, ik heb weer kriebels in mijn buik'', fluisterde de Groningse brunette Story toe, stralend van oor tot oor. Geheimzinnig: ,,Ik denk dat als dit kaarsje zou uitgaan, ik het zelf weer ga aansteken. Want het is wel een érg leuk kaarsje...'' Kim liet eerder los dat ze dominant is, en dat haar toekomstige man nog dominanter mag zijn, zolang hij haar met respect behandelt. Het model had relaties met Joshua (die omkwam bij een tragisch ongeluk, red.), FC Oss-keeper Rodney Ubbergen en was getrouwd met dj Michael Mendoza.

De ijscoman van Bridget

Zowel Story als Weekend pakken uit met het liefdesleven van RTL Boulevard-gezicht Bridget Maasland . Bridget is weer verliefd en iedereen mag het weten. De man in kwestie betreft de 14 jaar jongere Italiaanse ijssaloneigenaar Fabio Bouwhuis . Schreeuwde Bridget haar verkering al van de daken, het is Fabio die aan Story verklapt dat hij het 'erg fijn' met de 41-jarige blonde presentatrice heeft. De tortelduifjes, die elkaar leerden kennen via sociale media, zijn sinds anderhalve maand officieel een stel. Over het leeftijdsverschil doet Fabio, die in Apeldoorn ijssalon II Capo runt, totaal niet moeilijk. ,,Bridget is heel jong van geest en we zitten wat veel dingen betreft op één lijn.'' Zowel zij als hij heeft een zoontje. Bridget: ,,Ik vind het te gek dat hij een zoontje heeft. Mees heeft Fabio en zijn zoontje al ontmoet en ze kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ik heb Mees nog niet verteld dat Fabio mijn nieuwe vriend is. Voor hem is Fabio gewoon een goede vriend.'' Een insider, die niet zo goed snapt waarom Bridget zo snel foto's van haar en haar liefje publiceert, vertelt aan Weekend: ,,Gezien de mislukte relaties met jongere jongens uit het verleden (...). Ze zal wel heel erg zeker van haar zaak zijn.''

Wesley voelt zich gezegend

De foto's van Galatasaray-topvoetballer Wesley Sneijder, Yolanthe en hun kleintje Xess Xava die zaterdagavond de hele wereld over gingen, worden door Privé op de voorpagina geprint. Het blad stelde zeven vragen aan Wesley, die vanuit Istanbul maar al te graag babbelde over de viering van zijn honderdste wedstrijd. Voor de gelegenheid werd na de winst op Rizespor baby Xess Xava het veld opgedragen. Wes vond het geweldig feest te vieren met zijn vrouw en zoon. ,,Ik stond met een brok in mijn keel met die kleine man naast mij. Xess Xava geeft me elke dag kracht en positieve energie, net als Yo en Jessey (zijn zoon (10) uit een eerder huwelijk met Ramona Streekstra, red.). Ik kijk elke dag in Xess' prachtige oogjes en geniet van hoe hij zich ontwikkelt en wat een schattig ventje is het.'' Volgens de voetballer is het mannetje heel makkelijk. ,,Mensen vinden hem heel erg op mij lijken, maar ik zie ook veel van Yolanthe in hem. Dat maakt mij blij, want Yo is de vrouw van mijn leven. Om haar lach in hem terug te zien, maakt me gelukkig. Xess heeft ons nog completer gemaakt. Ik ben een gezegend mens. Als thuis alles klopt, zit je zelf ook goed in je vel.''