Hollandse gezinnen bouwen nieuw bestaan op in Chili

'Iedereen zegt dat we gek zijn'

Ilona (36, controller) en Stephan (35, ondernemer) Pos uit Hilversum, zoons Bjorn (5) en Tygo (7).



,,We hadden die dag lekker in de tuin gezeten met een wijntje en

's avonds zagen we de oproep op tv. We hebben altijd veel gereisd en wilden graag een keer uit de structuur stappen waarin je vastzit. Het gaat hier geweldig, wij wonen alweer vijftien jaar in dit huis en mijn man heeft een goedlopend stukadoorsbedrijf met personeel. Daarom zegt iedereen ook dat we gek zijn dat we gaan. Maar juist omdat het zo goed gaat, wil je toch verder kijken. Ook om aan de jongens te laten zien dat er meer is dan Nederland, het Gooi van de wereld. Mijn man is tien jaar geleden met dit bedrijf begonnen en we zijn echte ondernemers, rustig beginnen en daarna keihard aan de slag om er iets moois van te maken. Maar ja, hij zegt ook: ik heb nog nooit een stukadoor van 65 jaar gezien.''



,,We weten pas een paar maanden dat we gaan en dan moet je alles gaan regelen. Onze kinderen hebben we niet uitgebreid bij het besluit betrokken, we hadden allemaal een druk leven en bovendien beseffen ze het niet. We willen daar lekkere wijn gaan maken. Hoe, dat zien we daar wel. Voor ons begint een bedrijf starten niet bij het creatieve proces, wij zijn doeners. Bij Ik Vertrek mopperen ze altijd over Nederland, terwijl ik denk: Nederland is ook blij dat je gaat hoor. Wij gaan echter niet uit onvrede, financieel krijgen we 't nooit meer zo goed als hier, maar hoe vaak kun je nieuwe laarzen kopen of een weekend naar Rome?''

'Wij ouderen zijn de stressfactor'

Jeroen Schaapveld (42, organisatieadviseur en projectleider, geeft drie dagen per week yogales) en Linda Schaapveld-van Kooij (44, projectleider) uit Bimmen, dochters Inez (6), Jana (10) en zoon Dean (14).



,,Mijn vrouw was jarig en in een flits zagen we op tv de oproep voorbijkomen. We hadden ons opgegeven en tien weken voor het vertrek konden we alsnog meedoen. Gelukkig zijn we het gewend om te reizen, we zijn eerder lang door Azië getrokken. Bespreken doen we het met zijn vijven, mijn zoon is bijvoorbeeld een goede volleyballer en mijn dochters hebben vriendinnen en verplichtingen op school. Het voordeel is dat onze kinderen weten wat het is om maanden weg te gaan en te overleven met minimale voorzieningen.''



,,Onze drive is het avontuur én we willen een Yoga Retreat opzetten. Het zou onze droom zijn om samen met andere mensen iets moois op te bouwen. Wij zijn allebei goed in staat mensen aan ons te binden, dat bleek wel uit het geweldige afscheid op school. Ons voordeel is de ervaring; we hebben geslapen in de oerwouden van Sumatra en dan valt Chili misschien wel mee. Ook zijn we het gewend om veel samen als gezin te ondernemen. Mijn jongste dochter zegt dan ook: met ons vijven lukt het wel. Mijn kinderen krijgen zeven dagen in de week onderwijs van ons en dat werkt prima. Kinderen zijn heel flexibel, wij als ouderen zijn daarin altijd de stressfactor.''

'Leren dat we het goed hebben'

Addy (37) en Astrid (33) van Wichen uit Voorburg (eigenaren van twee sportscholen), zoon Levi (7), dochters Esmee (11), Eva (12), Julia (15).



,,Toen mijn vrouw een jaar geleden de oproep zag, vond ze het direct iets voor ons. Wij zijn een avontuurlijk gezin, willen graag naar het buitenland. Wij vinden het geweldig onze kinderen wat levenservaring mee te geven. Straks hebben we geen water, licht en elektriciteit en dan leer je de harde les dat je het leven helemaal zelf leuk moet maken. Dan leren ze dat we in Nederland omkomen van de welvaart. Natuurlijk hebben we met elkaar besproken wat de risico's zijn, we laten twee goedlopende sportscholen achter die we met hard werken hebben opgebouwd. Die worden wel voortgezet, maar je loopt er niet meer dagelijks rond.''



,,Hoe we het verteld hebben? Ach, de jongste volgt een beetje onze route en de oudere meiden hebben er gewoon veel zin in. Wij willen daar een heerlijke welness-vakantie aanbieden; sporten combineren met ontspannende massages en leuke tripjes. Je kan er toch alleen maar iets van leren? Ik zou niet weten wat er mis kan gaan... We gaan kennismaken met een prachtig land en met een beetje geluk spreken we straks allemaal Spaans. Ik ben van nature actief, zit er bovenop en pak altijd direct mijn kansen. Mijn vrouw is wat meer op mensen gericht, ze maakt de boel gezellig. Dat werkt heel goed samen.''

