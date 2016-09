Holly broekloos gekiekt en Sabia is verliefd

Hotte Holly broekloos gekiekt

Een sweater. Niets meer, niets minder. Actrice Holly Brood (21) trakteert haar volgers op een gedurfd kiekje. Of de brunette écht niet meer aan heeft dan een sweater is de vraag, maar haar fans zijn in ieder geval blij met het uitzicht op de foto. Zo reageert een volger: ,,Ik vind jou zo ongelooflijk knap."

Nicolette geniet van 'mamatime'

Wat doe je als je vrij bent en het mooi weer is? Presentatrice Nicolette Kluijver (31) weet het wel: zij gaat op pad met tweeling Jesse Joost en Ana-Sofia Isabella. De blondine neemt haar koters mee naar Oud Valkeveen, een groot speelpark in Naarden. Nicolette geniet zichtbaar van haar 'mamatime' en durft het zelfs aan om van de glijbaan te gaan. 'Try before you die voor beginners!' schrijft ze bij het filmpje.

Sabia is verliefd

Voetbalvrouw Sabia Boulahrouz (38) heeft vlinders in haar buik. En dit keer niet vanwege een behendige middenvelder of een sterke verdediger. De brunette heeft haar hart verloren aan het Spaanse party-eiland Ibiza. De ex van Rafael van der Vaart deelt een ietwat pikant kiekje van haarzelf in bikini. Mannelijke volgers op Instagram kunnen de foto wel waarderen, zo luidt een reactie: ,,Zo, dat ziet er goed uit."

Chantal en haar manier van haren drogen

Presentatrice Chantal Janzen heeft een wel heel aparte manier voor het drogen van haar lange lokken. De 37-jarige blondine rijdt namelijk rondjes in de auto met de haar stylist Leco van Zadelhoff tot haar haar droog is. Het hilarische kiekje valt goed in de smaak. Volgers reageren 'echt te grappig!' en geweldig, was even aan lachen toe. Dank!!'

Typhoon start golfcarriére

Rapper Typhoon (32) trekt er een dagje op uit met zijn manager. De twee hebben klaarblijkelijk een weddenschap gesloten, want de artiest moet er nu echt aan geloven: hij krijgt golfles. Volgens de rapper moet je alles eens geprobeerd hebben en hij deelt zijn eerste poging dan ook op Instagram.

Ferry's vakantie zit erop