Hollywood-villa van Nicki Minaj leeggeroofd

Het ruim duizend vierkante meter grote 'optrekje' in Hollywood was volgens de ingewijden volledig overhoop gehaald. Meubels waren omvergegooid en spullen door het hele huis geslingerd en kapotgemaakt. De schade was dan ook groot. Er is zelfs kapotgesneden kleding van Nicki gevonden.



Nicki was op het moment van de inbraak, eerder deze week, niet thuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Vooralsnog zijn er geen verdachten in beeld.