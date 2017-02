Hollywoodagent schrapt Oscarparty uit solidariteit met Iraanse regisseur

Asghar is met zijn film The Salesman genomineerd voor een Oscar. Het inreisverbod dat president Trump vorige maand invoerde, zou hem hebben belet de ceremonie bij te wonen. Ook nu dat verbod tijdelijk is opgeschort, zal de regisseur uit protest niet aanwezig zijn bij de Oscaruitreiking op 26 februari. Volgens UTA liet Asghar in een sms weten dat hij 'vereerd en in tranen' was na het horen van de plannen voor de betoging, zo meldt Deadline.



In een brief aan de werknemers van het agentschap liet de directeur weten: ,,Als onze natie niet meer de plek is waar artiesten van over de hele wereld kunnen komen om zichzelf vrijelijk te uiten, dan zijn we naar mijn mening niet langer Amerika." UTA doneert ook een kwart miljoen dollar aan burgerrechtenorganisatie ACLU.