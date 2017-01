Hollywoodster Dakota Fanning naar Amsterdam voor première

Dat maakte distributeur Paradiso Filmed Entertainment vandaag bekend. Het voormalige kindsterretje Fanning was de afgelopen jaren te zien in films als War of the Worlds en Charlotte's Web. Op haar achtste werd ze genomineerd voor een prestigieuze Screen Actors Guild Award vanwege haar rol in I Am Sam. Ze was de jongste genomineerde voor die prijs ooit, maar won niet.



Brimstone, een film van regisseur Martin Koolhoven, is een Engelstalige westernthriller. Naast Fanning zijn ook Carice van Houten en haar vriend Guy Pearce erin te zien, evenals Game of Thrones-ster Kit Harrington. De film vertelt een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw. Het leven van Liz (Fanning) en haar gezin komt op het spel te staan wanneer een huiveringwekkende dominee (Pearce) in haar leven verschijnt.



De film is vanaf 12 januari in de Nederlandse bioscopen te zien. Brimstone beleefde in september de wereldpremière tijdens het filmfestival van Venetië. Ook op het Toronto International Film Festival werd de film vertoond.