Hoofdrol showvechter Hulk Hogan in nieuwe Even Apeldoon bellen

In de nieuwe reclame draait het om Mark, Margreet en hun twee zoontjes tijdens hun vakantie in de Verenigde Staten. Het gezin bezoekt één van de drukste pieren langs de kust. Daar ziet een straatdief kans om de tas van Margreet weg te grissen. De achtervolging is kansloos. Weg tas! Of toch niet? In de verte wordt de tasjesdief namelijk ingerekend door een indrukwekkende spierbundel. Eentje die maar al te graag even de show steelt: Hulk Hogan. De voormalig showvechter drijft vervolgens de spot met de sport waar hij jarenlang actief was. Het lijkt er op dat hij de tasjesdief een flink pak rammel geeft, maar net zoals bij de in scène gezette vechtwedstrijden ondervindt 'het slachtoffer' nauwelijks hinder van de diverse aanvallen. Als Hogan vervolgens juichend poseert met de 'geholpen' Mark en Magreet, gaat de jongen er alsnog vandoor met het tasje.

Florida

De reclamespot is op een toepasselijke locatie opgenomen, namelijk Pier 60 van Clearwater Beach in Florida. In de 'achtertuin' van Terry Gene Bollea, beter bekend als, inderdaad, Hulk Hogan. De 63-jarige Amerikaanse acteur en worstelaar zette met 'Hulkamania' het World Wrestling Entertainment op de kaart en was te zien in zijn reality-serie 'Hogan Knows Best'.



Het bedrijf won drie keer de Gouden Loekie en werd ook overladen met andere prijzen voor hun spotjes. In de 60e commercial hebben ze ook een plottwist gedaan. Dit is, volgens ons, de top vijf van leukste Even Apeldoorn Bellen-reclames.