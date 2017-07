Hoofdrol voor Bartho Braat in thriller met 'iets extra's'

Wraak vertelt over een groep studenten die een weekend doorbrengen aan het strand. Zij belanden in een duinhotel dat wordt gerund door een zonderlinge man (Bartho Braat) en zijn getraumatiseerde zoon (Niek Roozen). Wraak beleeft de première in VondelCS in Amsterdam en is daarna in vier delen te vinden op Facebook. De film is een productie van Tuvalu Media, AVROTROS en het Mediacollege Amsterdam.