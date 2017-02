Howard Donald voor de vierde keer vader

Howard laat vandaag via Twitter weten dat zijn vierde kind, zoontje Dougie Bear Donald, gisterochtend ter wereld is gekomen. ,,En hij is prachtig.'' De zanger geeft verder aan in de zevende hemel te zijn met de geboorte van Dougie Bear.



Het gisteren geboren jongetje is het tweede kind voor de Take That-zanger en zijn vrouw Katie. In oktober maakte hij via Twitter bekend dat ze nogmaals ouders zouden worden. ,,Jippie. Nog eens twee jaar niet meer slapen'', grapte hij toen.