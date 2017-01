Huilende Kim Kardashian praat over overval in Parijs

,,Ze gaan mij in mijn rug schieten. Er is geen manier om te ontsnappen'' dacht Kim toen de overvallers een pistool op haar richtten. ,,Ik raak er zo van streek van als ik eraan denk.'' In de clip van de nieuwe aflevering zit Kim huilend op de bank. Haar zussen Kourtney en Khloé zitten naast haar om haar troosten.



In een volgend shot is te zien hoe Kim krijgt te horen dat haar man Kanye West is opgenomen in het ziekenhuis na een inzinking. ,,Maak me alsjeblieft niet bang. Wat is er aan de hand'', zegt een wederom huilende Kardashian aan de telefoon. ,,Ik denk dat hij me nodig heeft, ik moet naar huis'', zegt ze daarna.